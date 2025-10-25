¿Muchas cirugías? Así fue la impresionante transformación de Tom Brady

Tom Brady, exestrella del fútbol americano, es reconocido ampliamente como el mejor mariscal de campo en la historia de la National Football League (NFL).

Su trayectoria, que ya forma parte de la leyenda del deporte, abarcó dos décadas con los New England Patriots —donde conquistó seis títulos de Super Bowl— y culminó con los Tampa Bay Buccaneers, franquicia con la que obtuvo su séptimo campeonato.

Cómo fue la impactante transformación de Tom Brady

Elegido en la sexta ronda del Draft de la NFL del año 2000, Tom Brady logró destacarse rápidamente gracias a su disciplina y talento, convirtiéndose en titular en 2001 y liderando a los New England Patriots bajo la dirección del entrenador Bill Belichick.

En 2020, el mariscal de campo dio un nuevo giro a su carrera al incorporarse a los Tampa Bay Buccaneers, un equipo que hasta entonces no se destacaba en la competencia y que, con su llegada, alcanzó la gloria al consagrarse campeón del Super Bowl. Fuera del terreno de juego, Brady ha sido un ferviente promotor de la vida saludable y ha impulsado su propia fundación, dedicada a brindar apoyo a niños en situación vulnerable.

Como suele ocurrir con las figuras públicas, en redes sociales comenzaron a circular rumores sobre supuestas cirugías estéticas, especialmente después de su retiro del fútbol americano.

En 2025, durante la previa del Super Bowl entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, el exjugador volvió a ser tendencia: muchos usuarios se enfocaron en su rostro mientras comentaba el esperado encuentro.

En cuestión de segundos, X (antes Twitter) se llenó de mensajes especulando que Brady había pasado por el quirófano. "¿Por qué parece una versión de sí mismo hecha de cera?", escribió un usuario, en un comentario que fue replicado por miles. Según recordó El Periódico de Barcelona, no era la primera vez que surgían comentarios similares.

Ya en 2022, el diario Marca había informado sobre conjeturas respecto a posibles tratamientos estéticos, luego de que el exjugador pasara once días ausente de los entrenamientos, hecho que algunos fanáticos interpretaron como un tiempo de recuperación tras supuestas inyecciones de bótox.

Brady, sin embargo, nunca confirmó esos rumores. Por el contrario, ha reiterado que su aspecto físico es completamente natural y atribuye su buena forma a una estricta dieta basada en alimentos vegetales y alto contenido proteico.

Más allá de los comentarios sobre retoques o incluso sobre un posible injerto capilar, lo cierto es que el exmariscal sí debió someterse a una cirugía real: en 2021 fue operado de la rodilla izquierda mientras jugaba para los Buccaneers, el mismo año en que conquistó su séptimo anillo de campeón.