“Vi las declaraciones de Milito y me dio más bronca”, explotó Flavio Azzaro, al volver a referirse a la represión policial que sufrieron los hinchas de Racing tras la derrota ante Peñarol en Montevideo por la Copa Libertadores.

“No lo siente, porque en su puta vida fue a ver a Racing ¡Nunca!”, gritó a cámara Azzaro. Y recordó: “No venía a la cancha ni siquiera de local, empezó a venir dos meses antes cuando se candidateó… ¡Porque no es de Racing Milito!".

Lo que dijo Milito sobre los hinchas

El presidente de la Academia salió al aire en ESPN post partido

Ya el martes por la noche, el periodista había compartido su reacción tras la derrota de Racing y la violencia policial contra los hinchas.