Tras quedar libre y dejar el club Platense, Mauro Zárate aprovechó su descanso para dar algunas declaraciones ante la prensa, al visitar los estudios de F90, de ESPN.

En su conversación con Sebastian Vignolo, el delantero y exjugador de Boca, club donde estuvo entre mediados del 2018 (proveniente de Vélez Sarsfield) y finales del 2021, reconoció su deseo de volver a la institución.

Zárate manifestó: "Ahora me preguntás y me arrepiento de haberme ido. Obviamente me gustaría volver. En Boca pasé tres años y medio hermosos. Lo disfruté muchísimo".

Ante estas declaraciones, y la posibilidad de su vuelta a Boca, los hinchas se hicieron eco y dejaron sus impresiones -a favor y en contra - por medio de las redes sociales: