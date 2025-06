Boca copó Miami en su debut ante Benfica, con empate, en el Mundial de Clubes. Y la convocatoria de los hinchas sigue dando qué hablar. A los medios de prensa, se le sumaron dos futbolistas de nivel mundial.

Primero el arquero alemán Manuel Neuer, del Bayern Múnich y la Selección campeona del Mundo en Brasil 2014: El capitán del próximo rival de Boca -el viernes 21 horas- palpitó el partido: "Definitivamente esperamos un buen ambiente. Vimos cómo se desarrolló el partido contra el Benfica. Tendremos que mantener la concentración, la serenidad y focalizarnos en nuestras fortalezas". Manolo además pidió "no subestimar a los equipos sudamericanos".

En cambio, al portugués Joao Cancelo, ex Juventus, Inter y Barcelona que hoy juega en Al Hilal -equipo que empató con Real Madrid- le preguntaron por el Xeneize. “Yo no soy anti-River. No tengo nada contra River, pero me gusta mucho Boca”. Y copmletó: "Así como en Brasil me gusta Corinthians".