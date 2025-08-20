“Maravilla no te deja tirado nunca”, dice Flavio Azzaro, disfónico, con el Cilindro de Avellaneda de fondo, en su reacción para las redes tras la épica victoria de Racing sobre Peñarol por la Copa Libertadores.

El periodista se rindió a los pies del delantero, goleador de la noche: “En las más difíciles siempre aparece. Patea el penal con una naturalidad y la verdad que me importa tres carajos si fue o no fue penal”.

La reacción completa

“Esto lo merecemos por todo lo que vivimos”, dijo Azzaro.

“A lo guapo, a cuartos de final…”, resumió Flavio.