De paso más que exitoso por River, un ex recordó su experiencia en el conjunto de Núñez y se deshizo en elogios hacia el entrenador Marcelo Gallardo, a quien comparó con Google.

“Gallardo es lo más parecido a una máquina o una aplicación que te da todas las respuestas y salidas a los problemas que tenés; es como Google. Nadie se lo imaginaba”, expresó Marcelo Barovero en diálogo con 90min.

Desde México, antes de partir hacia España para su nueva etapa en Burgos, añadió: “Nos damos cuenta ahora de lo capacitado que está y la constante superación que tiene".

"No sé qué le puede faltar para dirigir a la Selección porque no estuve. Hubo poco lugar para meterse entre los tres arqueros, pero creo que demostró la capacidad de tener respuestas deportivas. También hay otros técnicos que están haciéndolo bien en otros lugares. Ya va a tener su momento y ojalá que no se lo desperdicie como sucedió con otros que lograron cosas en sus clubes y no lograron llegar", sentenció ‘Trapito’.