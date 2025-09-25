Sin Copa Libertadores
'La quinta de Gallardo': memes despiadados tras la eliminación de River de la Copa
Tras la derrota del Millonario 3 a 1 ante Palmeiras en Brasil, las redes hicieron tendencia 'La Quinta de Gallardo' con memes que se burlan del DT y de River por su eliminación de la Copa Libertadores.
River perdió ante Palmeiras 3 a 1 en Sao Paulo y quedó eliminado de la Copa Libertadores en cuartos de final. Marcelo Gallardo dijo que su equipo está en construcción y los hinchas millonarios reaccionaron.
En tanto, los simpatizantes de los otros equipos, sobre todo los de Boca, hicieron tendencia La Quinta de Gallardo.
Los memes más despiadados: