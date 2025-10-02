Maximiliano Salas convirtió el gol de River a los 5 minutos ante Racing y cumplió con la ley del ex, en el partido del morbo por los cuartos de final de la Copa Argentina, en un estadio Gigante de Arroyito de Rosario colmado con ambas hinchadas.

Todo comenzó con un gran cambio de frente de Juanfer Quintero ante la presión alta de la Academia en la salida; luego Marcos Acuña asistió al vacío a Facundo Colidio, que corrió y envió el centro a Maxi Salas, que de primera cruzó la pelota que resultó inatajable para el arquero de Facundo Cambeses.

Salas no lo gritó. En la previa, los hinchas de Racing cantaron "el que no salta es un traidor".

Y las redes explotan de memes: