"La jueza detrás de D10S": el tráiler de la serie por la que Makintach fue desplazada del juicio por la muerte de Diego

Se filtró y fue presentado por las defensas como prueba para confirmar que la jueza Julieta Makintach estaba filmando un documental durante las audiencias del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

El trailer dura un minuto y cincuenta segundos y tiene a la magistrada como centro de la escena. Tanto que en un momento se lee: “La jueza detrás de D10S”.

El video produjo otro escándalo entre los integrantes de la Justicia al verse en las imágenes. Por caso, el doctor Baque, le gritó Makintach: “¡Basura! ¡Me sacaste en un documental!“. La acusación principal a la letrada fue esta del fiscal Patricio Ferrari, fulminante: “Cuando digo que ofició de actriz y no de jueza es porque había un guion y estaba escrito”.

En la sala, Verónica Ojeda y Gianinna Maradona rompieron en llanto

Datos de la miniserie

El fiscal confirmó que se iba a llamar “Justicia divina”, y que “era una miniserie de no ficción de seis capítulos de 30 minutos cada uno”. En el material secuestrado y que la Justicia tiene en sus manos, está la descripción de cada capítulo.

Ferrari remató en su fundamentación: “Esto no es nada personal, conozco a la jueza desde hace más de 20 años. No es fácil recusar a un juez, he quedado asombrado, no encuentro palabras para describir. Nos mintió en la cara durante tres meses”.

El guión

“La doctora Julieta Makintach, jueza del tribunal penal número 2 de San Isidro, se prepara para comenzar un día que no es cualquier día. Elige la ropa con la que se va a vestir, se maquilla y desayuna a las apuradas”.

Y describe a Makintach como “una mujer bella y de buen look. Es firme en sus pasos. Desactiva la alarma de un auto, se sube y se va rumbo al tribunal de San Isidro”.

Los nombres de cada capítulo

La Justicia y los lugares



La Justicia y los dioses



La Justicia y los abogados



La Justicia y los familiares



La Justicia y el azar



La Justicia y la sentencia