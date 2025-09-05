¿Juega el Mundial? El sugestivo mensaje de Messi sobre su futuro tras su último partido oficial en Argentina

Luego de la emocionante noche que Lionel Messi vivió en el triunfo de Argentina 3 a 0 sobre Venezuela en el Monumental con dos golazos suyos, Leo dejó un mensaje en sus redes sociales.

“Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción. Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre”, escribió el capitán de la Selección.

Y remató: “Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe... ¡VAMOS ARGENTINA!”.

El emotivo encuentro entre Messi y Charly García

El futuro de Leo

Messi no viajará a Ecuador -por decisión de Lionel Scaloni-, donde Argentina cerrará las Eliminatorias el martes. Y regresará a Miami para sumarse a Inter Miami.

En octubre hay doble fecha FIFA. En el plan de la AFA hay apuntada una gira por Estados Unidos con dos amistosos. Allí la Selección enfrentará a Venezuela y a Puerto Rico.

En noviembre, la Albiceleste usará la doble fecha FIFA del mes para viajar a enfrentar a Angola e India.

En tanto, el 5 de diciembre será el sorteo del Mundial 2026, a celebrarse en Washington DC.

AGENDA 2026

En marzo, Argentina jugará ante España la Finalissima. Y en junio crece la chance de que el último amistoso previo al comienzo del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, pautado para el 11 de junio, sea en el país.

Sí, para despedir otra vez a Leo del país.