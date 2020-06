Si conocés de fútbol sudamericano el zurdo Gustavo Lorenzetti no te parecerá un desconocido.

Brilló en la U de Chile campeona de la Sudamericana con Jorge Sampaoli en 2013 e una notable carrera del otro lado de la cordillera.

Esta semana, en una entrevsita con el coelga Leo Burgueño, contó que Guillermo Marino -aquel ex Boca y Newell's-, relató una increíble historia:

"Guillemo dice que llegó tarde a un entrenamiento porque lo secuestraron los extraterrestres. Y te daba la explicación de qué sintió él y todo. Hay casos en que el jugador dice: 'Me fui y volví a los dos días porque me secuestraron los extraterrestres'. Pero Guille no es de esa clase de jugadores. Guille es muy correcto. Todos lo conocen", aseguró Lorenzetti.

Y amplió: "Yo le creí porque él te lo cuenta de una manera que si vos conocés al Guille te das cuenta de que es de esas personas serias. No va a llegar tarde a ningún lado, él es todo muy correcto. Es muy creyente, lee libros de ese tipo".

Qué dijo Sampaoli

"No sé si Guille le habrá dicho lo mismo que a nosotros, sinceramente. Él después habrá tenido una charla con él. Pero, conociéndolo a Guille, creo que le tiene que haber creído. Qué va a ser. Está para Discovery, uno de esos canales", completó entre risas.

Y concluyó: "Pero ahí explicó que de repente estaba perdido y fue secuestrado por los extraterrestres. Y él te explica que te toman el alma, te la analizan y mientras tanto en el camino te van cuidando. Una cosa así explicó".

Marino es actualmente integrante del cuerpo técnico de Sebastián Beccacece en Racing.