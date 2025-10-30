#DiegoEterno
"Hoy cumplirías 65", el emotivo video de AFA por el cumpleaños de Maradona
La cuenta de la casa madre del fútbol argentino se lució con un compilado de imágenes del Diez con la leyenda "Hoy cumplirías 65". #DiegoEterno.
Nuestro Dios en su versión humana, Diego Armando Maradona cumple este jueves 65 años.
Cada 30 de octubre, en el país y el mundo se multiplican las muestras de cariño y fe. dí que celebraría su cumpleaños,
Y las redes de AFA se lució con un compilado de imágenes del Diez con la leyenda "Hoy cumplirías 65".
#DiegoEterno.