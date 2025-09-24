"Esperá, hola, hola", se escuchó en todo el estadio la voz del árbitro uruguayo Ostojich, que tuvo muchos problemas con su micrófono al momento de informar el gol anulado a Vélez por el VAR.

"Hola ¿con quién quiere hablar?", relató Mariano, mientras Ostojich luchaba con el micrófono en el Cilindro de Avellaneda, donde Racing ganó y clasificó a semifinales de Copa Libertadores tras 28 años.