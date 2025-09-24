En Racing-Vélez
"Hola, ¿con quién quiere hablar?": la genialidad de Mariano Closs ante los problemas del VAR
Mariano bromeó con las dificultades que padeció el árbitro Ostojich con su micrófono al momento de informar el gol anulado a Vélez por el VAR. "Hola ¿con quién quiere hablar?".
"Esperá, hola, hola", se escuchó en todo el estadio la voz del árbitro uruguayo Ostojich, que tuvo muchos problemas con su micrófono al momento de informar el gol anulado a Vélez por el VAR.
"Hola ¿con quién quiere hablar?", relató Mariano, mientras Ostojich luchaba con el micrófono en el Cilindro de Avellaneda, donde Racing ganó y clasificó a semifinales de Copa Libertadores tras 28 años.