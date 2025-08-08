Que Marcos Rojo rescindió su contrato con Boca no es sorpresa, mas sí su llegada a Racing. Confirmado su pase a Avellaneda, el zaguero de 35 años pasó por Boca Predio para firmar su desvinculación y despedirse de sus compañeros.

Y en sus redes publicó una carta y un video, pidió "disculpas" por sus errores y le tiró un palito a la dirigencia: "Hay cosas que prefiero guardarme".

La carta completa

Hoy me toca despedirme de Boca. Del club del cual soy hincha y donde siempre quise jugar. Pude cumplir ese sueño y por eso seré un agradecido a la vida siempre. Fueron 4 años y medio donde tuve la suerte de ganar 4 títulos con esta camiseta.

Fui Capitan durante mucho tiempo, lo cual para mí será un orgullo imborrable. Fue uno de los privilegios más importantes que tuve en todos mis años de carrera. Quiero que uds, los hinchas, sepan que cada vez que defendí esta camiseta di todo.

Sé que a veces, me equivoqué.Me toca irme de donde no quisiera tener que irme nunca, pero creo que hay ciclos que se terminan. A veces, no como uno quiere.Fui el jugador más feliz del mundo vistiendo mis colores.

Le pido disculpas al hincha por mis errores y les agradezco por el apoyo que siempre nos dieron aunque a veces las cosas no salían. Siempre nos acompañaron en todos lados y fueron los protagonistas de cada tarde o noche donde jugáramos.

Son únicos.Quiero agradecer a los entrenadores, a mis compañeros y a todos los empleados del club por este tiempo que compartimos.Hay cosas que prefiero guardarme, por el bien de Boca, que es lo único que me importa: el club y sus hinchas.Gracias por esta aventura inolvidable.Los quiero y los voy a extrañar

BOSTEROS.MR6