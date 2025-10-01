La reacción a la decisión de la Comisión Directiva que encabeza Néstor Grindetti de cambiar la marca de la ropa, de Puma a Atomik, fue contundente.

El martes por la noche, la sede de Independiente en Avenida Mitre se llenó de hinchas, banderas y cánticos. La convocatoria hizo ruido, en la calle y en las redes.

La dirigencia del Rojo reaccionó con un comunicado que explica que "no existe contrato firmado para el sponsoreo técnico más allá del 31 de diciembre de 2025".

"Durante el último mes, la Comisión Directiva ha evaluado las propuestas recibidas tanto de PUMA como de ATOMIK, y en este proceso la oferta de ATOMIK prevalece, hasta el momento, por sobre la continuidad de PUMA".

"Las negociaciones se encuentran en curso y PUMA sigue teniendo las puertas abiertas para mejorar su última oferta. En ese sentido, la dirigencia se encuentra en contacto con la marca para avanzar en una propuesta superadora y acorde a la grandeza de la institución más importante de América. emitió no solo afrontaría una fuerte sanción económica, sino también un castigo deportivo que agravaría la crisis institucional".

Y las redes reaccionaron: