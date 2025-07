Una vez más, Chloe Kelly se transformó en la gran protagonista de la selección inglesa de fútbol al sellar el triunfo frente a España en la definición por penales, repitiendo así la gesta que había logrado en la Eurocopa 2022.

La futbolista británica reafirmó su conexión especial con este torneo continental, justo después de atravesar una temporada difícil en la que incluso contempló la posibilidad de retirarse anticipadamente. "Agradezco a quienes no confiaron en mí, me motivaron más de lo que creen", expresó Kelly con emoción tras la clasificación.

Cuál es la historia de Chloe Kelly, la figura de Inglaterra campeona de la Eurocopa 2025

En la definición del torneo, Sarina Wiegman tuvo que adelantar la entrada de Chloe Kelly debido a la lesión muscular que obligó a retirar a Lauren James en el minuto 40, haciendo que la atacante del Arsenal saltara al campo antes de lo previsto, incluso antes de que concluyera la primera mitad.

Hasta ese momento, Kelly había sido una de las figuras más destacadas del equipo inglés, gracias al impacto que generaba cada vez que ingresaba desde el banquillo. Frente a España, tuvo la última palabra y además estableció un nuevo récord de potencia en su disparo.

La delantera inglesa se acerca al punto penal, gira el balón varias veces antes de dejarlo en el césped, se distancia y arranca la carrera con una zancada larga, iniciando con la pierna izquierda para finalmente rematar con una fuerza única que solo ella posee, colocando el balón a su izquierda.

Aunque su rutina y disparo sean quizás el gesto más previsible de toda la Eurocopa femenina, también es uno de los más emblemáticos. Kelly es imparable en esta faceta del juego: incluso cuando su remate es atajado, como ocurrió en semifinales contra Italia, logra capturar el rebote para mandar el balón al fondo de la red.

Por segunda vez consecutiva, Chloe Kelly fue la encargada de sellar la final de la Eurocopa. Tras anotar el penal decisivo que dio la victoria a Inglaterra frente a España, repitió la hazaña que había logrado en 2022, cuando cazó un rebote dentro del área para darle el título a su selección.

El remate de Chloe Kelly no solo definió el título para Inglaterra, sino que también quedó en los libros por su potencia: superó incluso al disparo más veloz registrado en la Premier League, obra de Said Benrahma (West Ham), quien había alcanzado los 107,2 km/h en un disparo en movimiento.

Al finalizar el encuentro, Kelly reflejó la seguridad con la que afronta este tipo de momentos. “Cuando me acerqué al balón pensé: ‘Esto va adentro’. Así es como encaro los penales: con seguridad. Sé que suena confiado, pero creo que ganar esa batalla mental es clave”, expresó la delantera inglesa con determinación.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para ella en la temporada. Durante su paso por el Manchester City, la atacante sufrió una fuerte pérdida de protagonismo. En un momento crítico, se animó a visibilizar su situación en redes sociales, donde apuntó contra dirigentes del club, asegurando que “había gente desde adentro filtrando información a periodistas en mi contra”.

“La presión de que me digan a qué equipo puedo o no puedo ir, con varios meses de competición por delante, no solo afectó mi carrera, también dañó mi salud mental”, escribió en uno de sus contundentes mensajes.

En la conferencia posterior a la gran final, Kelly se sinceró: “Lloré muchas veces, sobre todo cuando veía a mi familia. Ellos fueron mi sostén en los momentos más difíciles. Esta historia la quiero compartir con quienes estén atravesando algo parecido: los tiempos duros no duran para siempre”.

El giro llegó cuando fue cedida al Arsenal, el club donde dio sus primeros pasos. Allí encontró un nuevo impulso y terminó alzando la Champions ante el poderoso Barça. En este último mercado de pases, fue traspasada definitivamente y continuará su carrera en Londres, en una institución que le devolvió la alegría por el fútbol tras una campaña marcada por la incertidumbre.