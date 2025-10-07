Hay parte oficial de Boca por el estado de salud de Miguel Ángel Russo. El club publicó este informe 21.30 del jueves, luego de que al mediodía el periodista Tato Aguilera asegurara en TyC Sports que el entrenador "está débil, está grave".

Miguelo, de 69 años, se encuentra internado en su casa de la Capital Federal, con un cuadro de debilidad que le ha impedido dirigir al Xeneize.

"El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento", informó Boca en sus redes oficiales.

Russo, de licencia, no estuvo en el Bombonera en la goleada sobre Newell's por 5-0. Tras el triunfo, tanto Claudio Úbeda como Leandro Paredes, le dedicaron la victoria al entrenador.

El mensaje de Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA

Las redes le envían fuerzas: