River eliminó a Libertad de Paraguay en un Monumental colmado de tensión primero y exultación, luego de los penales que le dieron la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores de América al equipo de Marcelo Gallardo.

El Millonario chocará ahora con Palmeiras -ese duelo ya se palpita en redes- y estos hinchas le pidieron a la mujer de uno de ellos que lo deje viajar a Brasil.

Desopilante móvil de TyC Sports en vivo.