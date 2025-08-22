No puede decir que no
“Flavia, dejalo ir a Brasil”, el desopilante pedido que le hicieron hinchas de River a la mujer de un amigo
El Millonario se enfrentará ahora a Palmeiras en los cuartos de final de la Copa Libertadores y los hinchas ya palpitan el duelo. Desopilante pedido a la mujer de un amigo en un móvil de TV.
River eliminó a Libertad de Paraguay en un Monumental colmado de tensión primero y exultación, luego de los penales que le dieron la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores de América al equipo de Marcelo Gallardo.
El Millonario chocará ahora con Palmeiras -ese duelo ya se palpita en redes- y estos hinchas le pidieron a la mujer de uno de ellos que lo deje viajar a Brasil.
Desopilante móvil de TyC Sports en vivo.