River perdió 1 a 0 ante Sarmiento de Junín en el Monumental por la fecha 12 del Torneo Clausura gracias al gol de Iván Morales, tras un gravísimo error de Franco Armani.

El equipo de Marcelo Gallardo, diezmado es cierto por las convocatorias en la fecha FIFA, hizo figura al arquero Lucas Acosta pero no pudo siquiera igualar las acciones.

Así, el Millonario llegó a cuatro derrotas consecutivas en la Liga, con récord negativo de que perdió seis de los últimos siete que jugó. Ademas, quedó abajo de Boca en la tabla anual y se alejó de los puestos de arriba en la Zona B.

Resumen y final caliente del partido

Sarmiento se metió en puestos de Playoffs.

En los últimos minutos del partido en el Monumental los hinchas tronaron "jugadores, la concha de su madre, a ver si ponen huevos que no juegan con nadie". Hubo silbidos tras el final del partido y en las redes Jorge Brito y Marcelo Gallardo son los principales apuntados.

Tanto que fin de ciclo es tendencia: