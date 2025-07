Boca perdió 2 a 1 ante Atlético Tucumán en Santiago del Estero y quedó eliminado de la Copa Argentina en los 16avos de final. Y la reacción de Daniel Mollo representa a parte de los hinchas.

“La concha de mi tía, pierde Boca”, estalló el relator luego del primer gol de Atlético. Y con el pitazo final, sentenció: “Noche tristísima”.



“Boca no gana hace tres meses, no convierte goles, desde que están Russo y Ubeda no gana, no saben qué es ganar”, apuntó. Y se lamentó: “Auckland, Benfica, Atlético, pasan todos ¿cuándo vas a ganar algo Boca?”

“Bicampeones en básquet, ¡qué bueeeno! ¿y acá? Boca es fútbol”, dijo Mollo en relación a la consagración del Xeneize en la Liga Nacional ante Instituto.

“Román, te lo pido por favor, escuchá, la gente te ama, basta de experimentos. Escuchá otras voces, dejá de escuchar a cuatro o cinco que te dicen que está todo bien", casi rogó Mollo.

"No pasó en la historia que Boca quede eliminado tan rápido de todos lados, de la Copa del Mundo, de la Libertadores, del torneo local, de la Copa Argentina”, dijo el candidato de Javier Milei en San Martín.



Y remató: “Tenés todo para triunfar en esto, rodeate de buena gente, sos el máximo ídolo del club junto con Maradona y Rojitas, hablá con Bianchi, hablá con Tapia…”.