El Atalanta de Alejandro Darío Gómez se encuentra en cuartos de final de la Champios League y, en caso de consagrarse campeón en el certamen internacional más importante del mundo a nivel clubes, ya anticipó que cumplirá una alocada promesa.

Además, el equipo italiano de la ciudad de Bérgamo se encuentra en el cuarto puesto en la Serie A, a 12 puntos del líder de Juventus y es el más goleador con 77 tantos en 27 partidos. El gran momento en ambos torneos se debe en gran parte al buen rendimiento del volante argentino.

"Con el Atalanta venimos bien ya desde hace cuatro años. El primer campeonato hicimos 72 puntos, logramos el cuarto puesto y entramos a la Europa League después de 26 años sin jugarla. Todos los años fuimos mejorando y el año pasado metimos un tercer puesto histórico en el Calcio. Este año estamos haciendo una Champions espectacular. Ahora la definición se va a jugar en Lisboa, mano a mano, por lo que puede pasar cualquier cosa. Ojalá podamos pasar esta fase, vamos a tener que estar muy finos", dijo Gómez en diálogo con Super Mitre Deportivo.

Y agregó: "ahora, si gano la Champions con el Atalanta, me tiro en paracaídas", prometió el Papu.

Por otro lado, contó el difícil momento que se vivió en la ciudad de Bérgamo, al noreste de Milán, uno de los epicentros de la pandemia por coronavirus en Europa. "Todavía no logro entender como es que llegó y pegó tan fuerte, y en una ciudad tan pequeña como Bérgamo, todavía no logro creerlo. Son cosas que pegan muy fuerte y son experiencias de vida que tal vez mi generación o algunos más grandes no llegaron a vivir algo así, y de todo se aprende.

Papu explicó que al principio no se sabía mucho sobre al enfermedad. "Todo explotó el 10 de marzo, nadie sabía lo que pasaba, todos pensaban que era la típica gripe o un virus que afectaba, pero nadie tenía la certeza de que podía llegar a contagiar y a matar a tanta gente tan rápidamente, y también por eso se tardó en poner en marcha la cuarentena. Lo tomamos bastante light, hasta que empezamos a ver a los militares llevándose los cajones de muertos para otras ciudades porque acá ya no entraban más. Esa fue la imagen más impactante que tuve”, relató.

Tras ser consultado sobre una posible convocatoria a la Selección argentina, el jugador del Atalanta, dijo: "A mí me encantaría si me llamaran para volver a vestir la camiseta de la selección. Con Scaloni tengo relación, seguimos hablando desde la época del Atalanta. El me ayudó muchísimo en la adaptación, me juntaba mucho con él. Hablamos mucho pero no le voy a estar mandándole mensajes para que me convoque, ja".

Por último, recordó la vez que estuvo a punto de ser seleccionado por Italia: "Fue en el 2015, cuando el entrenador era Gian Piero Ventura. Me dijo que me iba a convocar pero surgió ahí que yo había jugado con la Argentina en el Mundial Sub 20 de Canadá y no se dio. Al tiempo llegó el llamado de Sampaoli", concluyó.