"Es un empleado de Macri": Cascini le apuntó a Carlos Mac Allister tras los dichos de Alexis
Uno de los laderos de Riquelme que dejó el Consejo de Fútbol de Boca rompió el silencio y disparó munición gruesa contra los medios de comunicación, destapando varias ollas en una larga entrevista.
Raúl Cascini rompió el silencio luego de la disolución del Consejo de Fútbol. En una larga entrevista con Pablo Ladaga, le apuntó a Carlos Mac Allister, lo llamó empleado de Macri, habló de la gestión Riquelme en el club, de la prensa y la política en Boca, y varios temas más.
La doble vara de los medios
“¿En River hay elecciones, no? Y no habla nadie…”, deslizó irónico el exfutbolista.
Cascini dijo de Carlos Mac Allister, a propósito del malestar que manifestó su hijo Alexis -campeón del mundo-, sobre su salida del Xeneize: “Lo contrató la dirigencia anterior sin opción de compra y cuando llegamos, le quedaban seis meses y él pide irse… es un empleado de Macri”.
La entrevista completa
