Raúl Cascini rompió el silencio luego de la disolución del Consejo de Fútbol. En una larga entrevista con Pablo Ladaga, le apuntó a Carlos Mac Allister, lo llamó empleado de Macri, habló de la gestión Riquelme en el club, de la prensa y la política en Boca, y varios temas más.

La doble vara de los medios

“¿En River hay elecciones, no? Y no habla nadie…”, deslizó irónico el exfutbolista.

Cascini dijo de Carlos Mac Allister, a propósito del malestar que manifestó su hijo Alexis -campeón del mundo-, sobre su salida del Xeneize: “Lo contrató la dirigencia anterior sin opción de compra y cuando llegamos, le quedaban seis meses y él pide irse… es un empleado de Macri”.

