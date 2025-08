El anuncio de la decisión de Juan Román Riquelme de disolver el Consejo de Fútbol en Boca generó miles de reacciones, especulaciones periodísticas e información.

En las redes, los bosteros reaccionaron con insultos, celebración y resignación. Y también hubo humor. Esta canción intitulada El Tren del Chelo, se hizo viral.

La letra completa

"El Patrón Bermúdez ya no está en la institución

Ni el Chicho siesta hoy lo eché se me durmió

Ya no habrá Consejo, el asado se acabó

Desde ahora el mate me lo cebo solo yo

Voy puteando a Zenón, voy, voy sin el Consejo

a Racing voy, solo uno quedó, voooyyy

en el tren del Chelo"