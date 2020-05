A pesra de sonar en casi todos los mercados de pases para algún equipo importante del fútbol argentino, nunca regresó desde su partida desde Estudiantes de La Plata en mediados de 2015 (para ir al Mónaco en aquel momento).

Hablamos de Guido Carrillo, quien en diálogo con Closs Continental, comentó que hace un tiempo recibió un llamado de Juan Román Riquelme, actual vice segundo del 'Xeneize'.

"He hablado con Riquelme, me ha llamado, pero no fue una propuesta concreta, es un jugador que representa mucho, ¿cómo no lo voy a atender?", reconoció el delantero.

"Ya me ha pasado que me han llamado de Boca cuando estaba en el Mónaco y fue una movilización importante. Hoy si pasa no sé qué diría. Es un club seductor para cualquier jugador y entrás en una vidriera de alto nivel. En Europa tengo una deuda pendiente que es afianzarme de la manera en que yo creía, como fue en Argentina. Pero el fútbol es cambiante y uno hoy dice algo, y mañana dice otra cosa", comentó sobre si situación.

Por último, Carrillo se refirió a la chance de tener otra vuelta en el 'Pincha': "Siempre la idea es volver a Estudiantes y poder darle algo de todo lo que me dio".