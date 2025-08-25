"El gordo este que no se puede mover", polémica con Prigioni por cómo se refirió a un rival en un tiempo muerto
El director técnico de la selección de básquet quedó en el ojo de la tormenta del mundo del básquet por la forma en que se refirió al pívot Vargas, de República Dominicana. Para colmo, Argentina perdió y el final fue escandaloso, con trompadas y corridas.
El DT argentino Pablo Prigioni pidió tiempo muerto y se refirió así a Eloy Vargas: “El gordo este que no se puede mover”. Se trata del reconocido pivot de 36 años, 2,11 de altura y con un gran recorrido en nuestra Liga Nacional.
El contexto: tras proponer juego físico al borde de la violencia, la República Dominicana del argentino Che García se había acercado a solo un punto a falta de 2.04 minutos para el final del tercer cuarto.
¿Qué pasó después? Dominicana y sus “gordos” se impusieron en el juego físico y se llevaron el partido en tiempo suplementario por 84 a 83. Y encima todo terminó en una pelea escandalosa entre los planteles por provocaciones y cruces verbales.
En marzo de este año, Prigioni fue expulsado en la NBA -es parte del staff técnico de Timberwolves de Minnesota- por participar de una gresca.
Y las redes hicieron tendencia al entrenador argentino: