El DT argentino Pablo Prigioni pidió tiempo muerto y se refirió así a Eloy Vargas: “El gordo este que no se puede mover”. Se trata del reconocido pivot de 36 años, 2,11 de altura y con un gran recorrido en nuestra Liga Nacional.

El contexto: tras proponer juego físico al borde de la violencia, la República Dominicana del argentino Che García se había acercado a solo un punto a falta de 2.04 minutos para el final del tercer cuarto.

¿Qué pasó después? Dominicana y sus “gordos” se impusieron en el juego físico y se llevaron el partido en tiempo suplementario por 84 a 83. Y encima todo terminó en una pelea escandalosa entre los planteles por provocaciones y cruces verbales.

En marzo de este año, Prigioni fue expulsado en la NBA -es parte del staff técnico de Timberwolves de Minnesota- por participar de una gresca.

Y las redes hicieron tendencia al entrenador argentino: