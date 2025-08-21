Duka reaccionó a los gravísimos actos de violencia registrados en la cancha de Independiente que obligaron a suspender el partido ante Universidad de Chile por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

“Seguramente hay muertos… esto es gravísimo”, comenzó Andrés Ducatenzeiler su descargo en redes. Y habló de los destrozos en el estadio Libertadores de América - Bochini, de la actitud de los hinchas chilenos y de la barra del Rojo.

“Nunca en la cancha de Independiente, entramos a la tribuna visitante para pegarle a los hinchas”, dijo Duka, triste e impotente.

También apuntó contra la dirigencia que encabeza Néstor Grindetti y Cristian Ritondo, cada vez más cuestionados: “A esta dirigencia no le interesa el socio de Independiente”.

