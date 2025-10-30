Salto de calidad
¿Echeverri vuelve a River? La verdad sobre el regreso del Diablito al equipo de la banda roja
El mal año del equipo de Marcelo Gallardo necesita caras nuevas para renovar el entusiasmo y surgió la posibilidad de la vuelta de uno de los juveniles que más ilusionaron a los hinchas millonarios.
La ilusión tomó forma en las redes sociales y creció tanto que los medios se hicieron eco del deseo del jugador de regresar a River.
El propio Diablito Echeverri dejó en claro en su cuenta de Instagram que quiere volver, decepcionado por no ser tomado en cuenta en el Bayer Leverkusen.
Si bien la situación es difícil de destrabar, el jugador es el que hace fuerza para retornar a la casa que lo vio nacer.
La opinión de Juan Cortese
El periodista que cubre a River en TyC Sports fue cauto con la posibilidad de la vuelta del talentoso mediocampista.