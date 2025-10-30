La ilusión tomó forma en las redes sociales y creció tanto que los medios se hicieron eco del deseo del jugador de regresar a River.

El propio Diablito Echeverri dejó en claro en su cuenta de Instagram que quiere volver, decepcionado por no ser tomado en cuenta en el Bayer Leverkusen.

Si bien la situación es difícil de destrabar, el jugador es el que hace fuerza para retornar a la casa que lo vio nacer.

La opinión de Juan Cortese

El periodista que cubre a River en TyC Sports fue cauto con la posibilidad de la vuelta del talentoso mediocampista.