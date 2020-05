En Boca están que arden con Raúl Cascini por ser protagonista de un video que apoya la liberación de presos en medio de la pandemia, donde también figura Rafael Di Zeo.

“La salud es un derecho y en las cárceles también”, dijo Cascini. Hinchas, socios y la dirigencia repudian su accionar porque, además de ser un tema muy sensible, quedó manchada la imagen que las nuevas autoridades le quieren dar al club. Algo similar a lo que había ocurrido con Gustavo Alfaro cuando se manifestó en contra del aborto con la ropa del 'Xeneize' y La Bombonera de fondo.

Lo peor es que los cortocircuitos con Cascini no son nuevos. En diciembre, cuando la nueva dirigencia asumió, Cascini fue el encargado de comunicarles a los técnicos de las Inferiores que no iban a seguir en sus cargos. Lo hizo por teléfono, y según algunos involucrados, no fue prolijo, sobre todo teniendo en cuenta que entre ellos había algunos históricos como Rolando Schiavi.

"Al señor que me echó por teléfono así le está yendo. No es la forma de manejarse. Me llamó de una manera altanera y con soberbia. Ahora se ve todo lo que está pasando por el vídeo que hizo. Los presos tienen que cumplir su condena", aseguró Víctor Marchesini, ex DT de las inferiores de Boca, esta tarde en 'Jogo Bonito'.

Luego, cuando comenzó la pretemporada, los dirigentes sintieron que Cascini tomó algunas iniciativas sin consultar al resto de los integrantes del Consejo de Fútbol. Y de acompañar al plantel de Primera con Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado pasó a trabajar con la Reserva.

¿Amor Ameal, Pergolini y Riquelme tendrán una seria charla con Cascini cuando termine la cuarentena? ¿Qué decisión se tomará?