De cara a la última fecha de la Superliga y a cómo reaccionará la Bombonera con la presencia de Diego Maradona dirigiendo a Gimnasia, el ‘Diez’ dijo qué recibimiento prevé y si espera o no un homenaje de los dirigentes del club.

"No me interesa que Boca me haga un homenaje o Riquelme me dé una plaqueta; quiero que ese día, Gimnasia haga un buen partido", disparó el entrenador del ‘Lobo’ en diálogo con TyC Sports, para sumar un capítulo más a la polémica.