Lo sucedido en el Estadio Olímpico de Roma en el duelo entre el equipo italiano y Lille por la Europa League, fue de locos.

El arquero del equipo francés, Berke Özer, atajó tres penales al hilo y le dio el triunfo a Lille por 1 a 0.

Fue así: a los 81 minutos, el árbitro pitó penal para Roma y quién se hizo cargo fue el ucraniano Artem Dovbyk, el arquero turco Berke Özer lo atajó pero el VAR anotició al árbitro que el 1 se adelantó.

Entonces, Dovbyk pateó otra vez, y otra vez Özer se lo contuvo. Aunque de nuevo se adelantó. Entonces, el delantero argentino Matías Soulé tomó la pelota y ejecutó el tercer penal ¡Y el golero también lo contuvo!.

Resumen de un partido de locos

Lille ganó gracias al gol del islandés Haraldsson, que sumó su segundo triunfo consecutivo en dos fechas y se ubicó en el sexto puesto de la tabla, entre 36 equipos.