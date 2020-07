En una encuesta realizada, el 67% de los hinchas que van habitualmente a un estadio en la Argentina aseguraron que irían a ver a su club en el caso de que se retornara la actividad, suspendida desde marzo pasado a raíz de la pandemia de coronavirus.

El deseo de los fanáticos de concurrir a las canchas se desprende de una encuesta sobre 1.000 casos realizada por el “Centro de Estudios Nuevo Milenio”, en la región AMBA; Rosario; Santa Fe; Córdoba, Mar del Plata, Mendoza y Tucumán.

A los hinchas se los consultó sobre cuál sería su proceder ante una hipotética vuelta a los estadios en forma inmediata, cuando todavía se mantiene el alerta sanitario, en caso que las autoridades otorgaran una hipotética autorización.

Sobre mil consultados, 670 dijeron que no se perderían ese partido, 260 (26%) respondieron que no irían y un 7% (70 personas) prefirió responder que aún no sabía que decisión tomar.

En esta pregunta fue manifiesta la diferencia entre la forma de actuar de los hinchas más jóvenes (hasta 35 años) y los adultos mayores, ya que en el primer caso el 90% afirmó que concurriría al partido mientras que por el contrario un 62% de los que tienen más de 60 años contestaron que no asistirían al encuentro.

El director ejecutivo del Centro de Estudios, Daniel Amoroso, explicó que ¨pusimos a los hinchas que habitualmente van a ver a su equipo en el hipotético caso que el próximo fin de semana o en lo inmediato retornara el fútbol y se le permitiera ir a ver a su equipo, y nos encontramos con que como tantas otras veces la pasión les gana a los miedos¨.

La muestra fue realizada, entre el 2 y el 7 de Julio, en forma telefónica en la ciudad de Buenos Aires y los partidos del Gran Buenos Aires, en tanto se efectuó de forma presencial en el resto de las localidades, en las que ya rigen otras fases del aislamiento.