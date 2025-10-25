Algunos piden su salida
"Cuando perdés no hay nadie": la durísima queja de Gallardo que desató la furia de los hinchas tras la eliminación
El conjunto de Nuñez quedó afuera de la Copa Argentina. El entrenador habló en conferencia de prensa luego de la caída por penales ante Independiente Rivadavia. "Cuando ganás están todos, pero cuando perdés no hay nadie", aseguró el DT. Las redes reaccionan.
Marcelo Gallardo no pudo ocultar su malestar tras la eliminación de River en la Copa Argentina y lanzó un mensaje contundente: "Cuando ganás están todos, pero cuando perdés no hay nadie".
El DT reconoció que River "no encuentra fluidez ni creatividad" y que "hay que trabajar para no depender de una definición por penales". A la vez, fue claro sobre la falta de respaldo en la derrota: "Esto es parte del fútbol, pero también muestra quiénes están de verdad".
Gallardo cerró la conferencia con una frase que dejó abierta su continuidad: "A fin de año haremos un análisis para ver cómo seguimos".
- Los hinchas expresaron su enojo en las redes: