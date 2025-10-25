Marcelo Gallardo no pudo ocultar su malestar tras la eliminación de River en la Copa Argentina y lanzó un mensaje contundente: "Cuando ganás están todos, pero cuando perdés no hay nadie".

El DT reconoció que River "no encuentra fluidez ni creatividad" y que "hay que trabajar para no depender de una definición por penales". A la vez, fue claro sobre la falta de respaldo en la derrota: "Esto es parte del fútbol, pero también muestra quiénes están de verdad".

Gallardo cerró la conferencia con una frase que dejó abierta su continuidad: "A fin de año haremos un análisis para ver cómo seguimos".