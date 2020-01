La muerte de Kobe Bryant fue el tema en las redes de los deportistas de élite mundial para despedir a un ídolo e ícono de todos los tiempos.

Por eso llamó la atención los idénticos mensajes que publicaron Cristiano Ronaldo y Figo, los dos portugueses.

So sad to hear the heartbreaking news of the deaths of Kobe and his daughter Gianna. Kobe was a true legend and inspiration to so many. Sending my condolences to his family and friends and the families of all who lost their lives in the crash. RIP Legend💔 pic.twitter.com/qKb3oiDHxH