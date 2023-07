Solo iban diez segundos de partido cuando Saldivia sorprendió a su arquero Fernando De Paul, que no llegó en su estirada a evitar que la pelota ingrese en el arco.

Sorpresivamente ni el árbitro ni el juez de línea marcaron el tanto y dejaron seguir el juego, ante el reclamo enardecido de los jugadores de Unión La Calera, a quienes les dejaron bien en claro que eran visitantes.

“Lo hablé con el línea y me dijo que tenía que estar donde tenía que estar, que fue una jugada rápida y asumió el error, esto pasa en todos lados, en todos los partidos. No hay intención de nadie. Esta vez fue en contra del rival, pero bueno, después hubo cosas muy buenas y mejor no enfocarse solo en eso. Después vi que ingresó toda, pero en el momento no vi que ingresó" aseguró el arquero argentino nacionalizado chileno que ataja para el equipo colocolino.