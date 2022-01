El Taty Castellanos es uno de esos casos de trotamundos del fútbol. Sin encontrar lugar en el fútbol local, de muy joven viajó a Chile, donde debutó en Universidad de Chile en la Copa Sudamericana pero tuvo que marcharse por la falta de oportunidades.

Su segundo equipo fue el Montevideo City Torque de Uruguay donde en seis meses logró el ascenso a Primera y en un año fue transferido al New York City en 2018 en la MLS de Estados Unidos. Allí, en 2021, anotó 23 goles en 36 partidos y siempre fue titular.

El propio Castellanos confirmó el interés. "Se contactaron conmigo, se contactaron también con mi agente. Me plantearon la situación de si quería venir para acá. Que te llame Gallardo, que es uno de los mejores técnicos del mundo, no le podés decir que no. Es algo muy lindo que te llame alguien del cuerpo técnico de Gallardo y que estén interesados en vos. Hablé con un colaborador de Gallardo".

"Me llamaron para ver cómo estaba la situación para venir, si estaba interesado y obviamente que le dije que sí. Que te llame River en esta situación, como está jugando ahora, no se le puede decir que no. Hay que ver muchas cosas, pero obviamente que le dije que sí".