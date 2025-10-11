La Selección Argentina logró una ajustada victoria ante Venezuela por 1 a 0, sin mostrar un dominio durante gran parte del encuentro.

El partido, disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, tuvo varios momentos de tensión y uno de ellos se hizo viral en las redes sociales.

Rodrigo De Paul, quien ingresó en el minuto 77′ por Julián Álvarez, se convirtió en protagonista de un picante cruce con Gleiker Mendoza, jugador venezolano del F. C. Kryvbas.

Un video difundido por TyC Sports mostró el momento en que el volante del Inter Miami le decía a Mendoza: "Chúpame la pija. Vos estás fuera… Vos lo vas a ver", en clara referencia por la no clasificación de la Vinotinto al Mundial 2026.