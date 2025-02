¿Chau SAD, Bruja? La reacción de Verón con Foster Gillet tras la caída del pase de Valentín Gómez

El socio de Verón

Foster Gillett no pagó el pase de Valentín Gómez y el pibe se entrena en una plaza en Italia

El agente millonario que irrumpió en el fútbol argentino en este mercado de pases de la mano de Juan Sebastián Verón no completó la operación que incluye al joven defensor. Por eso Vélez no autorizó la operación y Udinese no puede presentarlo como refuerzo. Y el pibe se entrena por su cuenta.