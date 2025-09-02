Ferro empató 2 a 2 con Racing de Córdoba en su estadio de Caballito por la fecha 29 de la Primera Nacional y sigue complicado con el descenso, a solo un punto de los equipos que terminado el torneo bajarán a Primera B Metropolitana.

Resumen y goles del partido

El Verdolaga está a solo un punto de los equipos que descienden a la B Metro.

El mundo Ferro está convulsionado por lo que hizo su arquero Monetti. Fernando, experimentado golero de 31 años, bajó de pecho un remate con el que intentaron sorprenderlo desde mitad de cancha.

Sucedió a los 39 minutos del primer tiempo, el equipo perdía en ese momento y la cancha explotó contra el 1. Lo cierto es que tres minutos después el Verde llegó al empate.

¿Canchereó o fue confianza?