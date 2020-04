Darío Benedetto brindó una entrevista a Radio Mitre desde su casa en Francia, donde se encuentra cumpliendo con el aislamiento preventivo debido al brote por coronavirus, donde se animó a hablar de los momentos más duros que vivió en su carrera y la supuesta pelea con Carlos Tévez con la cual se vinculó su salida de Boca.

"Por el único motivo que lloré fue por la rodilla, porque cuando me pasó se me vino a la cabeza el Mundial. Era tenido en cuenta por Sampaoli y quedar afuera de la lista fue un golpe muy duro en mi carrera. Me dolió muchísimo", dijo el delantero, que actualmente milita en el Olympique de Marsella, recordando la lesión que lo dejó afuera de la lista del Mundial de Rusia 2018.

Por otro lado, para el Pipa fue inevitable mencionar, aunque en segundo plano, la final de la Copa Libertadores contra River: "Después obviamente la final en Madrid, fue importantísimo para todos; yo como jugador e hincha de Boca me dolió perder ese partido, pero yo creo que hay cosas peores que perder una final”, soltó.

El gol de Benedetto frente a River en la final de la Copa Libertadores 2018 que le daba la victoria parcial a Boca

Además, dio detalles de cómo vivió el partido y explicó por qué debió abandonar el campo de juego a los 17 minutos del segundo tiempo: "Guillermo, como no me veía bien físicamente, me ponía en los segundos tiempos y yo iba sufriendo de dolor en el tendón, estaba para 15 o 20 minutos en el segundo tiempo. Cuando llegó la final me pone de titular, sabiendo que yo físicamente iba a jugar un tiempo y un ratito del segundo. Cuando me empecé a sentir mal le pedí el cambio porque preferí que entrara alguien más fresco como Abila, que es un jugador importante”.

Por último, Benedetto negó que su salida de Boca haya tenido que ver con una supuesta pelea con Tévez. “Es mentira que me fui de Boca por una pelea con Tevez. Con Carlos tengo una excelente relación, hemos comido asado juntos, no sé quién inventó eso pero la verdad que es todo mentira. Por el único motivo que me fui es porque quería aprovechar la oportunidad de poder cumplir otro sueño de poder jugar en Europa”, concluyó.