Ya está, Racing perdió 1-0 ante Flamengo en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, por un gol en contra de Marcos Rojo a los 88 minutos.

Pero el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela quedó en el ojo de la tormenta, por algunas infracciones no sancionadas con tarjeta en el primer tiempo -planchazo de Pulgar a Sosa y de Danilo a Solari-, y por el gol anulado a la Academia.

Fue a los 11 minutos del segundo tiempo, Sosa convirtió de cabeza tras un córner pero el pito sancionó falta del futbolista argentino contra el colombiano Carrascal. ¿El VAR no lo vio? Sí, si hasta le sugirió amonestar al mediocampista.

Hay un codo que roza la cara de Jorge pero lo raro es lo presuroso que estuvo Valenzuela para cobrar.

Y peor: en Brasil, hablan de robo. Y comparan la jugada en que Alex Sandro se monta sobre Maravilla Martínez para rechazar. Fue a los 4 minutos: las dos manos apoyadas en la espalda del delantero de la Academia, según el criterio del árbitro, debían ser penal.

"No entendí qué cobraron"

La palabra de Gustavo Costas tras la derrota.

El partido de vuelta será el miércoles próximo a las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda, con el pase a la final en juego.