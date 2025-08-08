Mirco Cuello es nuevo campeón del mundo interino pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tras demoler en dos reounds al mexicano Sergio Ríos, que venía con un récord 19-1.

Cuello vapuleó al Chakal Ríos y la historia se terminó rápido tras la primera caída del mexicano en el round 1. Ya en el segundo, el argentino volvió a pegar y doblegó a Ríos. Y cuando se reincorporó, Cuellito liquidó todo con un tremendo gancho al hígado.

Así, el boxeador santafesino de 24 años se suma como campeón mundial al Pumita Martínez, quién manda en el cinturón AMB supermosca. Cuello es el 43° boxeador argentino en toda la historia en consagrarse a nivel mundial.