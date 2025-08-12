La ucraniana Elina Svitolina vivió este martes una jornada para el olvido en el circuito de tenis. En los cuartos de final del certamen de Montreal, fue derrotada con contundencia por Naomi Osaka con un doble 6-2, en un encuentro en el que prácticamente no logró generar peligro.

Qué dijo la tenista Elina Svitolina luego de pasar por amenazas y acosos por un partido perdido

El martes fue una jornada complicada para Elina Svitolina. La tenista ucraniana quedó fuera en los cuartos de final del torneo de Montreal tras ser claramente superada por Naomi Osaka con un doble 6-2, en un partido en el que apenas tuvo oportunidades. Sin embargo, lo más duro llegó después del resultado deportivo.

La exnúmero tres del mundo denunció que, tras el encuentro, recibió una gran cantidad de mensajes ofensivos y de acoso en redes sociales, entre ellos amenazas de muerte. Svitolina señaló como responsables a apostadores frustrados, a quienes calificó de tener un comportamiento “inaceptable”. Según explicó, este tipo de hostigamiento es algo con lo que los y las profesionales del tenis deben convivir a menudo, pese a que las autoridades aplican medidas como el bloqueo de cuentas para reducir el problema.

En una historia de Instagram, la jugadora de 30 años compartió capturas de los mensajes recibidos y envió un mensaje directo a los agresores: “A todos los apostadores: antes que deportista, soy madre”. También expresó su indignación por el trato recibido: “La manera en la que se dirijen a las mujeres, a las madres, es VERGONZOSA. Si sus propias madres leyeran lo que escriben, sentirían vergüenza”.

Algunos de esos ataques incluso hacían alusión al conflicto bélico en Ucrania tras la invasión rusa. Un estudio elaborado por distintos organismos reguladores del tenis concluyó que, el año pasado, casi la mitad de los abusos dirigidos a jugadores en redes provenían de apostadores enojados.

Este fenómeno no es nuevo: figuras como Caroline García ya habían advertido que las “apuestas poco saludables” son una de las principales causas de este tipo de hostigamiento, y criticaron la falta de control de las plataformas digitales para filtrar los abusos. García subrayó que este clima perjudica especialmente a los tenistas jóvenes y que, tras derrotas duras, los jugadores pueden quedar “emocionalmente destrozados”.

Por su parte, el esposo de Svitolina, el también tenista Gael Monfils, ha respondido en otras ocasiones con ironía a comentarios de apostadores, como cuando, tras caer en Stuttgart este año, se mostró sorprendido de que aún hubiera gente que confiara en su victoria frente a rivales mucho más jóvenes.