El arquero de Boca dijo: "Uno no está salvado económicamente si me retiro hoy tendría que salir a trabajar porque mi familia no esta muy bien".

Yambién que no está pensando en irse de Boca, pero que sueña con jugar en Europa. Y las redes reaccionaron...

"Tema Andrada: Que gane la Copa Libertadores y que se vaya a donde quiera para juntar guita"— To〽️ás Nandez ⑫💎 on Twitter

"no se preocupen che, si se va andrada tenemos a javi garcía"— aymigol on Twitter

"La situación de Andrada puso triste a todo el orfanato. Le regalamos este dólar que estábamos ahorrando. https://t.co/vzuJRbbUUT"— Hormiga Xeneize on Twitter

"@La12tuittera Que ahora no tiene para comer, que diga la verdad si se quiere ir o no"— gustavo strychalski on Twitter

"Ahora se ofenden con Andrada😂,si tuvieran la posibilidad de trabajar en algo hasta los 40 y después rascartela toda la vida y ayudar a tu familia,no lo harían?jaaaa El tipo quiere lo mejor,demasiado sufrió juntando uvas de chico como para q le digan q hacer"— N10⚽ CABJ💙💛💙 on Twitter

"sí andrada se va de boca me lastimo en un vivo de instagram, están avisados."— mafioso bostero infectado on Twitter

"No entiendo cómo hay gente bardeando a Andrada"— stefano 🇸🇪 on Twitter

"ME PARECE INECESARIAS ESAS DECLARACIONES DE ANDRADA MENOS AHORA O SU REPRESENTANTE LE LLENO LA CABEZA O QUE PARA ESO HUBIERAMOS MANTENIDO A MARCOS DIAZ UN PELOTUDO AMEAL Y PERGOLINI"— #CONMEBOLGALLINACORRUPTA on Twitter

"Jaja que diceeeeeeeee https://t.co/Cm3Veg8CSc"— Out of context Boca on Twitter

"Ni puertas Pentágono me da tanta seguridad como Esteban Andrada https://t.co/P5nt1mC2xM"— Rincón Bostero on Twitter

"Habría q llamarlo a andrada, preguntarle cuál es su problema económico y resolvérselo cuanto antes. Y urgente"— Fer Marra on Twitter

"@La12tuittera Esa declaraciones me dan un miedo. Siempre que dicen eso , se terminan yendo"— Federico Fernandez on Twitter