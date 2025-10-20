La maniobra de Franco Colapinto en el cierre del Gran Premio de Estados Unidos sorprendió a la Fórmula 1 y generó miles de memes y celebraciones en nuestro país.

Franco desobedeció las indicaciones del ingeniero de Alpine Stuart Barlow, y pasó a su compañeros de equipo, Pierre Gasly, en la vuelta 55 de 56 para terminar en el puesto 17 de la carrera.

La escudería emitió un comunicado en el que dedica un párrafo al acto de rebeldía del joven piloto argentino: "Pudo alargar su tanda con neumáticos medios para tener una ventaja de neumáticos hacia el final de la carrera, donde alcanzó a Pierre".

"Dimos instrucciones a los pilotos para que mantuvieran sus posiciones, ya que estábamos gestionando el combustible de ambos coches y la variable añadida del número de vueltas restantes con los líderes muy cerca. Como equipo, cualquier instrucción dada desde el muro de boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados porque esto no ha sido así, por lo que es algo que revisaremos y trataremos internamente".

Así concluye el texto: "Como equipo, tenemos mucho que analizar de este fin de semana. Aunque nuestro nivel de competitividad aún está lejos de permitirnos sumar puntos, ha sido alentador dar un pequeño paso adelante con respecto a las últimas carreras".

¿Habrá sanción para el argentino?