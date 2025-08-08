Pase bomba
¿Alguien quiere a Marcos Rojo? Los memes de los hinchas de Boca y Racing son parecidos
El defensor de 35 años arregló su salida de Boca y firmó para la Academia. Los xeneizes lo despiden con insultos, y los de Racing se hacen preguntas. ¿Quién quiere a Marcos Rojo?
La información detallada sobre los entretelones de la negociación Boca-Racing por Marcos Rojos la dio Flavio Azzaro.
El defensor de 35 años firmará un contrato con la Academia por productividad hasta diciembre de 2026.
Y en las redes, hay memes de los bosteros y de los hinchas de Racing:
"Le agradecemos a Marcos su profesionalismo y compromiso con el Club y le deseamos muchos éxitos en sus futuros desafíos."
Rojo buscando el profesionalismo y compromiso con el Club pic.twitter.com/CrFPcvFR3p
— El Genovés (@ElGenoves73) August 8, 2025