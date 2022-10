''Yuta ortiva'': los jugadores de Gimnasia apuntaron en sus redes contra la policía

La represión de la policía bonaerense contra los hinchas que pretendían entrar a las tribunas que ya estaban repletas generó una muerte y heridos de gravedad. Tras la locura vivida en la cancha, los jugadores de Gimnasia usaron sus redes para repudiar el accionar policial.

El joven mediocampista Agustín Cardozo no dio vueltas. En sus redes escribió "Yuta ortiva", junto a los emojis de un policía y la pistola. Y agregó: "No fueron incidentes, fue represión. No murió, lo mataron. Fuerza familia tripera, siempre fuertes, siempre unidos".

Lo mismo hicieron los referentes Brahian Aleman y Rodrigo Rey. El zurdo y el arquero de Gimnasia compartieron el mismo posteo: la captura de pantalla de la definición de Policía que da Wikipedia. Allí, resaltaron la parte en que dice que se tienen que encargar de "la seguridad de los ciudadanos" y aportaron una reflexión.

Clarísimo.