"No me gusta saludar tras el partido, las emociones son diferentes de los entrenadores Entiendo que en Inglaterra el saludo se usa a modo de caballerosidad, pero no lo comparto porque la falsedad no me gusta", dijo Diego Simeone en conferencia de prensa cuando le preguntaron por las críticas de Jurgen Klopp, luego de que el Cholo no lo saludara tras el partido de Champions League disputado el pasado 19 de octubre en Madrid.

Este miércoles los 'Colchoneros' visitan a los 'Reeds', líderes del Grupo B con 9 puntos. Los de Simeone suman 4 junto a Porto, que enfrenta a Milan, sin puntos.

"No puedo hablar de Klopp como persona, porque no lo conozco pero sí del trabajo tan bueno que ha hecho siempre en los equipos en los que ha estado. No suelo opinar de cómo juegan los equipos contrarios. Hay códigos y los entrenadores debemos respetar esa situación", concluyó Simeone.

