''Vamos los pibes'': los posteos de Messi y los campeones del mundo por el pase del Sub 20 a la final

La Selección Argentina Sub 20 venció 1 a 0 a Colombia y clasificó a la final del Mundial de Chile. Los pibes de Diego Placente enfrentarán a Marruecos, el domingo a las 20 horas, en busca del séptimo título mundial para el país, el más ganador en la categoría.

Y varios de los campeones del mundo, con Lionel Messi a la cabeza, celebraron con historias de Instagram. "¡Vamos a la final, felicitaciones a todos! Grande, Toto Silvetti!", escribió Leo y arrobó a su joven compañero de Inter Miami.

Leandro Paredes compartió una foto viendo el partido y escribió "qué orgullo". También Dibu Martínez, con la pantalla de tv mostrando el festejo de los chicos, un emoji de aplauso y un mensaje: "A la final".

Además, Ángel Di María y Enzo Fernández pidieron "un pasito". Y Rodrigo De Paul escribió "Vamos Guachooo", sobre la foto del festejo de Toto Silvetti.

Leo fue campeón del mundo en Holanda 2005