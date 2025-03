''Una falta de respeto a Argentina'': histórico de la Selección de Brasil fulminó a Rapinha

Las polémicas declaraciones de Raphinha en la antesala del partido Argentina-Brasil de este martes por las Eliminatorias siguen dando qué hablar.

Ya Lionel Scaloni le contestó con mucha altura al exquisito extremo de Barcelona. Y ahora lo hizo Paulo Silas, histórico 10 de la Canarinha, que jugó en San Lorenzo de nuestro país.

"Fue una falta de respeto lo de ese chico. Él tendría que haber visto a Messi acá cuando gana la Copa América y no deja que sus compañeros canten contra Brasil por la amistad que tiene con Neymar y el respeto", consideró Silas.

En diálogo con D Sports Radio, el brasileño fulminó al zurdo: "Raphinha estuvo muy mal. Brasil no debería hacerlo si estuviese arriba de Argentina y ahora que no lo está tampoco. El fútbol no se ve como lo dijo él. No sé qué mensaje quiso pasar, pero no se gana antes de jugar un partido”.

Y Felipe Melo lo bancó

El polémico Felipe Melo bancó a Rapinha: "He visto a algunas personas que lo criticaron y no les saco razón, pero pienso lo contrario. Pienso que él tiene personalidad y confía en la selección brasilera".

Advirtió que "Brasil tiene que esperar un ambiente hostil y estar súper preparado para la batalla. Yo sé de lo que estoy hablando porque en 2009 jugamos contra Argentina y conseguimos vencerlos. Esa fue la última vez que les ganamos fuera de casa. Raphinha, yo estoy contigo. Estamos juntos"

Y concluyó: “Espero que la Selección Brasilera pueda entender que va a ser un ambiente súper hostil y que hay que brindar un espectáculo. Mucha gente va a mirar el partido, el mundo se va a parar para ver este partido. Ellos nos van a querer pegar, pero tenemos que estar juntos para ganarles en la cancha y si es necesario también con fuerza”.