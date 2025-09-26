''Te mata...'': el desagradable posteo de Liga de Quito tras eliminar a Sao Paulo que tuvo que borrar

El año pasado, el mundo del fútbol se vio conmovido por la muerte de Juan Izquierdo, defensor uruguayo de Nacional de 27 años que se descompensó en pleno césped del Morumbí durante un partido ante Sao Paulo.

Este jueves, Liga de Quito eliminó al equipo paulista de la Copa Libertadores y lo celebró con un repudiable posteo: "Definitivamente, el Morumbí te mata".

El equipo ecuatoriano, que jugará semifinales ante Palmeiras de Brasil, luego borró el posteo.

El rechazo de Nacional